بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز مصطفى السراج، بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لمعاليه، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد خادم الحرمين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بهذه المناسبة.