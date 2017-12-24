قدم مركز الأسنان في مستشفى القنفذة خدماته لـ 34.506 مراجعين العام الماضي، عبر عيادات الخلع والجراحة وعلاج العصب والعلاج التحفظي والوقائي وعيادة الأطفال وتركيبات الأسنان الثابت والمتحرك.ويقدم المركز خدمات علاجية وتحفظية ووقائية لمراجعيه بالمحافظة والمراكز المجاورة من خلال 10 عيادات تخصصية ومعمل للتركيبات الثابتة والمتحركة عالي التجهيزات وكادر طبي مميز، إضافة إلى ذلك يقوم مركز طب الأسنان بتثقيف المرضى وتوعيتهم، سواء داخل العيادات أو في أقسام المركز وغرف الانتظار الخاصة بالرجال والنساء، كذلك عبر المطبوعات التوعوية.