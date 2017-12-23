لفتت تغريدة للمستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، أنظار كافة الجماهير الرياضية السعودية اليوم (السبت) عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أعلن فيها عن أخبار رياضية مهمة اليوم، وجاءت ردة فعل كبيرة وواسعة في تويتر من الجماهير الذين تمنوا معرفة التفاصيل الحقيقية خلف تغريدته.وربطت مصادر التغريدة بتدشين آل الشيخ غدا (الأحد) لمبادرة «ادعم ناديك» وذلك من خلال إقامة مؤتمر صحفي، وسيشهد الكشف عن أيقونات ١٤ ناديا في حدث هو الأول من نوعه في الرياضة السعودية، وتعد هذه المبادرة موجّهة لجماهير أندية الدوري السعودي للمحترفين من أجل دعم أنديتهم.يُذكر أن مبادرة «ادعم ناديك» أحد البرامج النوعية التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووجدت ترحيبا كبيرا من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها؛ كونها تمنحها الفرصة لخدمة أنديتها.