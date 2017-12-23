أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان محاولات تهريب 4 أطنان و4 كيلو غرامات من القات، و239 كيلو من الحشيش المخدر، وقبضت على 1516 متسللاً و514 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل و20 مهرباً، وذلك خلال قيامها بمهماتها الأمنية في الـ18 يوماً الماضيةوأوضح المتحدث باسم فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع نفذت حملات أمنية واسعة خلال الـ18 يوماً الماضية، تمكنت خلالها من ضبط 36 مركبة و12 دراجة نارية استخدمت في عمليات التهريب، مشيراً إلى مداهمة أوكار الترويج ومباغتة المروجين في بطون الأودية وفي أعالي الجبال، إذ عثر على 915 لتراً من العرق المسكر و4 رشاشات كلاشينكوف ومسدس و780 طلقة مع 27 مخزناً.واكد أن فرقة الدوريات والطوارئ بالفرع أحبطت تهريب كمية من الذخيرة الحية، بعد إعداد كمين محكم ضبطت من خلاله 6398 طلقة حية متنوعة بوادي دفاع التابع لمحافظة الداير الحدودية.