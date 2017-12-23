رفض الدولي العراقي مهاجم نادي الظفرة الإماراتي مهند كرار خسارة منتخب بلاده «أسود الرافدين» أمام نظيره البحريني اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج الـ23 المقامة في الكويت، ونجح كرار في إحراز هدف التعادل للعراق قبل نهاية المباراة بدقيقتين وتحديداً عند الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني من اللقاء الذي جمعهما على استاد الكويت.تقدم المنتخب البحريني بالهدف الأول عن طريق لاعب خط وسط نادي المحرق جمال راشد عند الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة جميلة داخل منطقة الجزاء العراقية تعامل معها جمال بكل أناقة وأسكنها داخل الشباك العراقية كأول أهداف اللقاء.لم تدم فرحة البحرينيين طويلاً بل امتدت إلى 9 دقائق فقط حتى نثر المهاجم مهند كرار الفرحة على محيا الجماهير العراقية الحاضرة واللاعبين في إحراز التعادل، لينهي الحكم الدولي الإماراتي عمار الجنيبي صافرته معلناً نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.وحصد لاعب خط وسط المنتخب العراقي حسين جاسم على جائزة أفضل لاعب في المباراة.