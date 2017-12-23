أعلنت أمانة محافظة جدة استعداداتها لإطلاق المزاد العلني لـ مخطط «السعيد» في مرحلته الثانية غداً (الأحد)، بمحافظة جدة، ويستمر على مدى يومين، ويشمل 122 قطعة أرض، تحت إشراف وتنظيم طائفة العقار بالمحافظة، عقب أن شهدت المرحلة الأولى إقبالا مكثفا وطلبا كبيرا من المواطنين على شراء القطع المعروضة للبيع؛ ما أعاد الثقة في صناعة العقار كمورد استثماري هام، محققة مبيعات قاربت الـ 50 مليون ريال، ويقع شرق طريق مكة جدة السريع.وأكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد الغامدي أن المزاد الذي تحرص على إقامته أمانة محافظة جدة، يجرى وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات، التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة؛ بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري، وتوفير السكن الملائم لهم.ونوه إلى اشتراط المزاد تقديم شيك مصدق بـ 100,000 ريال لدخول المزايدة، وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع.