صدر أمر ملكي اليوم (السبت) ‏بتسمية عدد من أصحاب الفضيلة في المجلس الأعلى للقضاء، وهم:‏ الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، والشيخ علي بن صالح السيف عضوين متفرغين في المجلس الأعلى للقضاء، ‏والشيخ سعد بن محمد الهزاني والشيخ إبراهيم بن محمد العسكر عضوين غير متفرغين في المجلس.كما صدر الأمر الملكي الكريم بتسمية الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان عضوًا في المحكمة العليا.ثمن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمرين الملكيين الكريمين القاضيين بتسمية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.وأكد الدكتور الصمعاني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لا يألو جهدًا في دعم مرفق القضاء، مشيرًا إلى أن هذين الأمرين الكريمين يأتيان في سياق الدعم والاهتمام المتواصل بهذا المرفق الذي يشهد في هذا العهد المزدهر يومًا بعد يوم تطورًا وتقدمًا مستمرًا وملموسًا، في جميع أعماله وخدماته المقدمة للمتقاضين والمستفيدين.وسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع.ورفع أصحاب الفضيلة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية، معبرين عن اعتزازهم بالثقة الملكية الكريمة، متمنين من الله العلي القدير أن يوفقهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وخدمة الوطن الغالي.