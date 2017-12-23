أقامت الدكتورة «سامية العمودي» على مسرح معرض جدة الدولي الثالث للكتاب، لقاء مفتوحاً بعنوان «كتابة الألم»، تحدثت فيه عن الصراع الذي يعيشه الإنسان مع الألم وطريقة معالجته بالكتابة، مساء أمس (الجمعة).





تطرقت في حديثها عن تجربتها بالإصابة مع مرض السرطان، ومسيرة العلاج إلى تدوين التجربة في مذكرات «امرأة سعودية»، والتي دونت فيه معركتها مع السرطان من العلاج إلى الكتابة، مما جعل منها أيقونة ملهمة لمرضى السرطان في العالم العربي.





وعلق وزير الإعلام السابق وسفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة المغرب الدكتور «عبدالعزيز خوجة»، الذي كان أحد الحضور على تجربة العمودي التي قدمتها على مسرح المعرض بقوله "أن تجربة سامية مهمة جداً لترسيخ مفهوم مقاومة الألم، والإيمان بأن الألم ليس نهاية العالم، مؤكداً أن الألم والمعاناة يولد من الأشياء أكثر مما يحصد".





خاتماً حديثه بإعجابه الكبير بتجربة الدكتورة العمودي، ومؤكداً على إيمانه برسالتها واحترامه الكبير لمحاولة ترسيخ فكرة المقاومة التي تقودها.