شدد فريق الأهلي قبضته على صدارة الدوري المحلي بفوزه المستحق على مضيفه فريق الفتح في المباراة المقامة بينهما على ستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء اليوم (السبت) ضمن منافسات جولة البيعة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين (3/1)، وحاصر الأخضر مضيفه الأزرق الذي تراجع في محاولة لإيقاف الخطورة الأهلاوية التي كادت شباكه أن تتلقى هدف الفتح الأول بانفرادية حمد الجهيم التي لم يتعامل معها كما يجب.ليأتي عقاب فيتفا عنيفا بإحرازه هدف الضيف الأول عبر تسديدة ماكرة على يمين علي المزيدي، واستثمر علي الزقعان الفراغات في دفاعات الأهلي ليتحصل على ركلة جزاء انبرى عبد القادر الوسلاتي لتنفيذها بنجاح على يمين محمد العويس، وأعاد مهند عسيري التقدم للضيف عبر رأسية ساقطة في شباك الفتح، وكرر مهند عسيري زيارته لشباك علي المزيدي برأسية متقنة على يساره، لم يعد أمام لاعبو الأزرق ما يخسرونه فسعوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بيد أن علي الزقعان أضاع ركلة الجزاء المحتسبة لفريقه، ليرفع الأهلي رصيده بهذا الانتصار إلى (31) نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح على 17 نقطة متراجعا للمرتبة العاشرة.