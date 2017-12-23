أوضح برنامج «حساب المواطن» أن السؤال الأكثر شيوعا ممن سجلوا في حساب المواطن، هو: لماذا لم يصلني الدعم؟وقال في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر»: إن الإجابة مختصرة، وهي:تأكد أولا أنك مؤهل ومستحق عن طريق المواقع www.ca.gov.sa، والاتصال على 19912، وحساب خدمة العملاء على تويتر citiazen_care.وأوضح أنه إذا كنت قد سجلت قبل 16 ديسمبر فقد تشملك دفعة 10، أما إذا سجلت بعد 16 ديسمبر وقبل 10 يناير ستشملك دفعة 10 فبراير (إذا كنت مستحقا).وأضاف أن التسجيل وحده لا يكفي، يجب استيفاء كامل البيانات والمستندات المطلوبة قبل التاريخ المحدد للاستفادة من الدعم.وأخيرا إذا كنت غير مؤهل أو غير مستحق، يمكنك أن تتقدم بشكوى أو اعتراض عن طريق الموقع الإلكتروني.