وضعت أمانة المنطقة الشرقية خطة عمل استراتيجية متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار 1439هـ، بمشاركة جميع الإدارات المختصة بالأمانة، وتجهيز جميع طاقاتها الفنية والبشرية.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم الأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة أنهت تركيب وتشغيل نظام المراقبة المرئية اللاسلكية الذكية في جسور وأنفاق حاضرة الدمام والخبر، الذي تقوم فكرته على متابعة ومراقبة حالة الأنفاق بشكل دائم، وبالأخص في أوقات هطول الأمطار، ومراقبة غرف المضخات الواقعة بالأنفاق ومراقبة ارتفاع مستوى الماء بها، والتأكد من جاهزية جميع محطات تصريف الأمطار في حاضرة الدمام، وعددها 44 محطة، وطاقتها التصريفية، التي تبلغ 420 ألف متر مكعب في الساعة.وأشار إلى أنه يجري حاليا إنشاء محطتين إضافيتين في حيي الضباب والشاطئ، بلغت نسبة الإنجاز فيهما 90%، فيما بلغت نسبة تغطية المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار بمدن الحاضرة 57%، إضافة إلى توفير عدد من الآليات لتوزيعها على جميع مناطق حاضرة الدمام، فيما نفذت الأمانة خلال خطة ميدانية لمعرفة جاهزية كامل الإمكانات الخاصة بتصريف مياه الأمطار.وأضاف الصفيان أن أمين المنطقة الشرقية ومسؤولي الأمانة والوكلاء ورؤساء البلديات عقدوا أخيرا، عدة اجتماعات من أجل وضع الخطة الاستراتيجية لموسم الأمطار.وبحثت الاجتماعات رفع عدة تقارير عن مواجهة الأمطار لهذا العام، وتوضيح مدى جاهزية الأمانة لاستقبال موسم الأمطار، والمعدات المتوفرة، وإتمام عمل غرف الطوارئ للتعامل مع الأمطار، كما تم حث المقاولين على النزول إلى الميدان لمتابعة الاستعدادات عن قرب ضمن جدول زمني محدد، والمشاريع الجاري ترسيتها في أنحاء المنطقة الشرقية مع المسؤولين من منسوبي الأمانة.واستهدفت الخطة، التي تشرف عليها إدارة الأزمات والكوارث بأمانة المنطقة، وبالتعاون مع كافة الجهات المنوطة، وضع مفهوم عملي على مستوى أمانة المنطقة الشرقية قابل للتطبيق، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد للتعامل مع الموسم، مع الحرص على وضع بعض الأهداف المستمدة من أرض الواقع ومن التجارب السابقة، بهدف تحديد أوجه القصور، ووضع الرؤى المستقبلية لهذه الإشكالية.فيما اكتست مدينة الخبر حلة من الجمال بعد أن استكملت إدارة الحدائق والتجميل في بلدية محافظة الخبر أخيرا، زراعة أكثر من 4.500.000 زهرة، شملت الواجهة البحرية والكورنيش والشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة، بالإضافة الى الميادين والمثلثات والحدائق العامة.