أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمات عدد من مقدمي خدمات الرسائل القصيرة لإرسالهم «SMS» اقتحامية لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، مخالفين بذلك ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية.وأكدت الهيئة أنها تعمل باستمرار على الحد من الرسائل النصية الاقتحامية وفرض غرامات وإيقاف خدمات المخالف من مقدمي الخدمة، مشيرة إلى أن استمرار مقدم خدمة الرسائل القصيرة «SMS» في المخالفة سينتج عنه تعليق الترخيص أو إلغاؤه.وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في 23/3/1439هـ بإيجاد حلول صارمة للحد من الرسائل النصية «SMS» الاقتحامية خلال (60) يوما، وتوعية المستخدمين بالحلول السريعة المتاحة؛ لحماية المستخدمين والحد من ظاهرة الرسائل النصية الاقتحامية.