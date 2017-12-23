أعلنت صحة الشرقية على لسان مديرها الدكتور صالح السلوك، إنجاز 70% من مشروع البنية التحتية بمستشفى القطيف المركزي، وإطلاق برنامج لقياس درجة ومؤشر أداء جميع التخصصات داخل المستشفى.وقال خلال كلمة متلفزة في اللقاء المفتوح الذي عقده المستشفى مع المرضى وذويهم أخيرا، إن مستشفى القطيف المركزي يعتبر أحد المستشفيات الرائدة في تقديم خدمات ذات جودة عالية، مضيفا أن الخدمات الصحية في المحافظة شهدت نقلة نوعية في تجميلها وتقديمها للمستفيد الأول وهو المريض، مؤكدا وجود العديد من برامج التحسين والتطوير.وذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يعتبر من المشاريع الحيوية بالمحافظة، يقدم خدمات تخصصات لبرنامجي الأمومة والطفولة ما سيكون له الأثر الكبير على توسيع وتقديم الخدمات الصحية في محافظة القطيف، بالإضافة لمشروع مركز طب الأسنان الحديث الذي يسهم في تقديم خدمات استشارية وخدمات علاجية وخدمات إصلاح، وبالتالي سيخفف على المراجعين الوصول إلى مجمع الدمام الطبي وتقديم خدمات تخصصية.وأشار إلى أن مستشفى الأمير محمد بن فهد للأمراض الوراثية في المنطقة الشرقية وصلت نسب إنجازه إلى أكثر من 95% والمديرية عازمة على إنهاء المشروع قريبا.