قال مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء ركن يوسف الشراجي لـ«عكاظ»، إن تحرير المخا سيفتح جبهتين رئيسيتين إحداهما ستتوجه نحو مدينة الحديدة ومنها إلى صنعاء وريمة غربا، والأخرى ستنطلق شرقا لاستكمال عملية تحرير مدينة تعز والتوجه نحو محافظتي إب وذمار، في إطار عملية عسكرية متسارعة لتطويق صنعاء من كل الجهات.



وأوضح الشراجي، أن التخطيط لعملية تحرير صنعاء يجري حاليا بشكل إيجابي، ووفقا لما هو مخطط لها على محور واحد يتمثل في معارك مديرية نهم، لكن عندما يحدد القادة الميدانيون تفعيل جبهتي صرواح (خولان) ومحافظة البيضاء.



وأضاف أن تحرير صنعاء بات

واردا وقريبا إن لم يتراجع الانقلابيون عن مواقفهم والبدء بتطبيق القرار الأممي 2216 فورا دون أي شرط، معربا عن شكره لدول التحالف العربي التي لا ينحصر دورها على التغطية الجوية، بل إن قواتها كانت في مقدمة صفوف الجيش الوطني.من جهته، وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضرورة تفعيل دور القضاء وسرعة الفصل في القضايا المتراكمة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وشدد هادي خلال لقائه مع وزير العدل خالد باجنيد في العاصمة الموقتة عدن أمس (الثلاثاء)، على آلية تعزيز أداء السلطة القضائية وعودة العمل في المحاكم، وضرورة النزول الميداني إلى المصالح والسجون للفصل في الحالات وتقييمها والبت في القضايا الجسيمة والعاجلة المتصلة باستتباب الأمن بدرجة رئيسية.ونوه نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، بالبطولات التي يسطرها الجيش الوطني ضد ميليشيا الانقلاب وما حققه من انتصارات ميدانية، وثمن أثناء زيارته أمس (الثلاثاء) مديريتي البقع وباقم في صعدة الدور الأكبر لدول التحالف بقيادة المملكة وما قدمته من دعم وإسناد في مختلف المجالات. وأكد في كلمة ألقاها أمام قوات الجيش أن البطولات التي دفعها اليمنيون كانت حاجز صد أمام محاولات التمدد الفارسي الإيراني التخريبي وأمام أحلام العودة باليمنيين إلى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.من جهة أخرى، ذكر مصدر عسكري أن أكثر من 40 مسلحا من الميليشيات الانقلابية قتلوا خلال الساعات الماضية، في مواجهات بمحيط مديرية المخا، مضيفا أن الجيش يحاصر معسكري الدفاع الجوي وخالد بن الوليد شرق المديرية. كما قتل 13 مسلحا حوثيا بينهم ثلاثة قيادات في معارك مع الجيش الوطني اندلعت في عزلة السادة بمحافظة شبوة أمس (الثلاثاء)، وأوضحت مصادر عسكرية أن كلا من (أبو رعد اللحيمي وحميد الدين أبو مروان والمدعو زين الله بن دحنان الشريف، سقطوا في المعارك .