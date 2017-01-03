قتل جنديان يمنيان وأصيب عدد آخر من قوات الحزام الأمني في عملية عسكرية أطلقها الجيش اليمني وبدعم من التحالف العربي على مواقع القاعدة في جبال المراقشة بمحافظة أبين جنوب اليمن اليوم الثلاثاء.وأوضح مصدر أمني في محافظة أبين لـ«عكاظ» أن قوات خاصة من وحدة التدخل السريع مكونة من 60عربة عسكرية وآليات مدرعة نفذت عمليات مباغته لمواقع القاعدة في جبل المراقصة تمكنت خلالها من قتل أكثر من 30مسلحاً من عناصر تنظيم القاعدة فيما تعرض القوات لكمين مسلح في الطريق العام الرابط بين منطقة أحور وشقرة قبالة جبال المراقشة مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة أخرين.ويتخذ تنظيم القاعدة من جبال المراقشة معسكراً له منذ تسعنيات القرن الماضي حيث نفذ الجيش اليمني في عام 1999م هجوما كاسح على المنطقة وتمكن من تطهيرها.