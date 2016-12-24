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اليمن: رئيس الأركان يطّلع على جاهزية المقاتلين
السبت / 25 / 3 / 1438 هـ
24 ديسمبر 2016 م 23:06
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واس (عدن)
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اطّلع رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي اليوم، على مستوى الجاهزية لدى المقاتلين في الوحدات المرابطة في منطقة صرواح بين محافظتي صنعاء ومأرب.
واستمع اللواء المقدشي خلال لقائه بقادة الألوية والوحدات المرابطة في جبهة صرواح، إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أشاد المقدشي ببطولات وتضحيات أبطال الجيش اليمني في سبيل دحر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية واستعادة الشرعية وعودة الأمن والاستقرار.
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