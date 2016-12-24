أعلن الجيش الأمريكي أمس الأول أنه قتل 28 عضوا ينتمون إلى «القاعدة» في اليمن، في تسع ضربات استهدفت مواقع التنظيم الإرهابي منذ سبتمبر الماضي. ولم يوضح البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية كيف تم تنفيذ الضربات التي وقعت في الفترة بين 23 سبتمبر و 13 ديسمبر.وكان مصدر أمني يمني قال في وقت سابق، إن مسلحين اثنين يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم «القاعدة» قتلا في ضربة نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار استهدفت سيارة كانت تسير على طريق فرعي بجنوب اليمن. وذكر المصدر أن الهجوم استهدف عربة صغيرة بمنطقة الملبوجة بمحافظة شبوة جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل اثنين من التنظيم ودمرت العربة بشكل كامل.وتستخدم الولايات المتحدة الطائرات من دون طيار لاستهداف أفراد تنظيمي «القاعدة وداعش» اللذين يستغلان الحرب في اليمن منذ 20 شهرا لترسيخ أقدامهما في البلاد وبسط نفوذهم وتنفيذ الهجمات. فيما قتل العديد من قادة التنظيمين في ضربات بطائرات من دون طيار في السنوات القليلة الماضية.