أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف ‏جبهات القتال ضد الميليشيات الانقلابية ما كان لها أن تتحقق لولا توفيق الله ثم دعم وإسناد دول التحالف العربي.‏



وأشار الرئيس هادي خلال اتصال أجراه أمس (الخميس) برئيس هيئة ‏الأركان العامة في اليمن اللواء الركن محمد علي المقدشي إلى ‏تحقيق الجيش والمقاومة الشعبية «انتصارات كبيرة» في جبهة ‏نهم، وتمكنهم من تحرير جبلي الأصبع والمريحة وعدد من ‏المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي ‏وصالح الانقلابية, وقال هادي: «إن

النصر ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ‏سيتم قريبا، وإن الشعب اليمني سينعم بالأمن والاستقرار في مناطق البلاد كافة».‏ من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم المقاومة في صنعاء عبدالله الشندقي سيطرة الجيش والمقاومة على خمسة مواقع عسكرية للميليشيات الانقلابية في وسط مديرية نهم، مبينا أن القتلى بالعشرات من جانب المتمردين, وقال الشندقي في تصريحات إلى «عكاظ» إن «الجيش سيطر على خمسة مواقع جبلية في وسط مديرية نهم شرق صنعاء، منها جبل السفينة، والمريحان والقتب ومواقع أخرى وبتغطية جوية من التحالف العربي»، موضحا أن ثلاثة أطقم عسكرية كانت تقل مسلحين وأسلحة شوهدت تحترق في الوديان, في الوقت ذاته، قتل 20 مسلحا من الميليشيات الانقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، إذ أوضح مصدر عسكري أن معارك شرسة أندلعت أمس (الخميس) جراء قيام الميليشيات بتنفيذ هجوم على مواقع للجيش الذي تصدى لهم.من جهة ثانية، أكد رئيس هيئة الأركان اليمنية، اللواء محمد علي المقدشي، أن ‏الضربات الصارمة والموجعة لمقاتلي الجيش ستقضي على ما ‏تبقى من كيان ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.وحث اللواء المقدشي، خلال زيارة تفقدية له أمس لوحدات ‏المنطقة العسكرية السابعة المقاتلة بجبهة نهم شرق العاصمة ‏صنعاء، على مزيد من الصبر والعزيمة خلال الفترة القادمة ومواصلة الانتصارات.